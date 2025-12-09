San Giorgio su Legnano malore mentre è alla guida | gravissimo pensionato di 73 anni

San Giorgio su Legnano (Milano), 9 dicembre 2025 - Grave incidente stradale poco prima delle 10.30 di oggi martedì 9 dicembre a San Giorgio su Legnano in Piazza Mazzini. Un uomo di 73 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano dopo essere uscito di strada e aver terminato la sua corsa violentemente con un ostacolo mentre era alla guida della sua automobile. L’ipotesi più probabile è che il pensionato abbia avuto un malore. L’uomo è stato trovato dai sanitari dell'Areu in arresto cardiocircolatorio e trasportato in ospedale dopo le manovre di rianimazione. Sul posto oltre ai sanitari anche i carabinieri impegnati nei rilievi e nello stabilire l’esatta dinamica di quanto successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

