San Felice festeggia il Natale in musica ecco il concerto benefico Mi stai a cuore
Sabato 13 dicembre a San Felice sul Panaro, presso il Palaround di via Bassoli, alle 20.30, concerto natalizio “Mi stai a cuore” con la Miami Soul Band. L’iniziativa è organizzata da Cincillà Records con il patrocinio del Comune di San Felice e con la collaborazione di Pro Loco, Lions Club di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
