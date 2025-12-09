ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un catanese di 33 anni, scoperto con oltre un chilo di droga nascosto all’interno del frigorifero della propria abitazione. L’intervento rientra nei servizi quotidiani di prevenzione e contrasto allo spaccio svolti dalla Questura di Catania nei quartieri più sensibili della città. Durante un controllo nel quartiere San Cristoforo, gli agenti hanno sequestrato al giovane un consistente quantitativo di cocaina e marijuana, per un totale di 1,2 chili. Il nascondiglio nel frigorifero e l’intervento dei cani Maui e Ares. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, droga nascosta nel frigorifero: arrestato un 33enne grazie ai cani antidroga