Samuele segreto di amici 22 protagonista di sandokan con can yaman
il passo di samuele segreto da amatore a protagonista in sandokan con can yaman. Il percorso artistico di Samuele Segreto si arricchisce di un nuovo capitolo grazie alla sua recente partecipazione nella serie Sandokan con Can Yaman. Dopo aver iniziato come ballerino nel talent di Canale 5, il giovane talento ha ottenuto una consacrazione come attore, consolidando la propria presenza nel panorama televisivo nazionale. La sua interpretazione di un personaggio importante nella produzione di Rai 1 testimonia la crescente versatilità e il talento poliedrico che lo contraddistingue. l’evoluzione professionale di samuele segreto: da ballerino a attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
L’attore e ballerino siciliano Samuele Segreto dopo essere stato protagonista ad Amici nella squadra di Emanuel Lo e aver recitato in "Stranizza d'amuri" di Beppe Fiorello è ora Emilio Salgari in "Sandokan". Lo avete seguito? Vi è piaciuto? - facebook.com Vai su Facebook
Una cosa volevo dirla, Samuel Segreto mi piace un casino in #Sandokan Vai su X
Samuele Segreto, ex di Amici presente alla strage di Monreale: “Un incubo. Sangue, spari e proiettili ovunque” - Samuele Segreto racconta via social di aver assistito alla strage di Monreale, sparatoria avvenuta tra la notte di sabato 26 e domenica 27 aprile. Secondo fanpage.it
