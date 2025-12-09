Samsung Wallet si aggiorna e accoglie l’integrazione delle chiavi digitali Porsche

9 dic 2025

Samsung Wallet introduce le chiavi digitali Porsche su Galaxy: accesso e avvio dell’auto via smartphone, con sicurezza EAL6+ e rollout globale a partire da questo mese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

