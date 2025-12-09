sammontana mattia tipaldi nuovo chief commercial officer

Sammontana ha annunciato che, a partire da gennaio 2026, Mattia Tipaldi assumerà l’incarico di Chief Commercial Officer dell’intero gruppo, che detiene anche i marchi Tre Marie, Il Pasticcere, Bindi, Mongelo, Forno d’Asolo e Bon Chef. Tipaldi, che ha oltre 15 anni di esperienza nel settore Food & Beverage, ha già ricoperto ruoli chiave all’interno dell’azienda toscana Da agosto 2024 era Chief Commercial Officer Estero, stesso incarico ricoperto nei tre anni precedenti per il marchio Forno d’Asolo. Prima ancora è stato Business Unit Director in Eastern Europe e in Sud America per il Gruppo Lavazza e consulente in Bain & Co. 🔗 Leggi su Lettera43.it

