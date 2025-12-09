Sambuca di Sicilia tra i borghi più cercati del web | l’Agrigentino sale nella mappa digitale del turismo
Sambuca di Sicilia si conferma tra i borghi più attrattivi del panorama digitale italiano. Lo studio “Borghi italiani online. Edizione 2025”, realizzato dall’Osservatorio Telepass analizzando 210 milioni di ricerche web effettuate tra il 2021 e il 2024, colloca il borgo dell’Agrigentino al sesto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
