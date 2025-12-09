salwa salem una palestinese racconta

Salwa Salem, palestinese, condivide la sua esperienza in un intervento intitolato

Questa sera alle 20.30, il Dipartimento delle Arti dell’ Università di Bologna ospita Con il vento tra i capelli. Una palestinese racconta, reading teatrale dedicato alla figura e alla voce dell’attivista e scrittrice palestinese Salwa Salem, autrice dell’omonimo memoir pubblicato postumo nel 1993 nella storica collana Astrea di Giunti Editore e tradotto in inglese, tedesco e portoghese. L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale de La Soffitta 2025 – Bologna Crocevia di culture ed è a cura delle professoresse Ruba Salih e Alessandra Bonazzi. A dare corpo e parola alla narrazione è l’attrice italiana di origine palestinese Dalal Suleiman, voce intensa e potente che attraversa la vita dell’autrice all’interno di una cornice narrativa costruita da Ruba Salih, figlia di Salwa, antropologa e docente Unibo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it