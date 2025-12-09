Salvini | Stop ai permessi per gli islamici se non si impegnano a rispettare leggi e tradizioni
«Stop a ogni permesso per gli islamici, finché non firmeranno un accordo con l’Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni». Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini interviene così dopo le rivelazioni del Giornale sulla cosiddetta “strategia islamista” che coinvolgerebbe alcune figure del movimento musulmano presenti anche in giunte comunali del centrosinistra. Salvini e l’Islam. A spingere Salvini a prendere posizione – scrive sempre Il Giornale – è stato anche il podcast di un attivista dei Giovani Musulmani d’Italia, che ha ipotizzato un forte aumento della popolazione musulmana entro il 2050 e la possibilità di un futuro partito politico islamico competitivo. 🔗 Leggi su Open.online
