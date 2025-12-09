Salvini risponde ai Giovani Musulmani d’Italia | Basta permessi per gli islamici se non rispettano le nostre tradizioni

Una dichiarazione di Salvini ha riacceso il dibattito sul rapporto tra istituzioni italiane e comunità islamiche. Le sue affermazioni, tese e provocatorie, hanno suscitato reazioni e approfondimenti sul rispetto delle tradizioni e sui permessi concessi agli islamici in Italia.

È bastata una dichiarazione carica di tensione per riaccendere il confronto sul rapporto tra istituzioni italiane e comunità islamiche. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini ha infatti proposto di bloccare ogni permesso agli islamici fino alla firma di un accordo con l'Italia che preveda il rispetto delle "nostre leggi e tradizioni". Una presa di posizione che arriva dopo le rivelazioni sulla presunta "strategia islamista", segnalata da alcune figure legate al movimento musulmano e attive in vari contesti amministrativi della sinistra.

Salvini dice basta. "No agli islamici se non rispettano le nostre tradizioni" - "Stop a ogni permesso per gli islamici, finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni". Scrive msn.com