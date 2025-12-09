salvini dice basta no agli islamici se non rispettano le nostre tradizioni

Matteo Salvini ha annunciato una fermezza nelle politiche sull'immigrazione islamica, chiedendo che gli islamici rispettino le tradizioni italiane. In un intervento deciso, il leader della Lega propone di sospendere i permessi di soggiorno fino a quando non verranno sottoscritti accordi che garantiscano l'adesione alle leggi e ai valori del Paese.

"Stop a ogni permesso per gli islamici, finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni". Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini reagisce a quanto riferito dal Giornale in questi giorni sulla "strategia islamista" emersa da alcune figure chiave del movimento musulmano, che può contare su diversi esponenti nelle giunte comunali dei dem e della sinistra. A innescare la risposta di Salvini anche il podcast di un attivista dei Giovani Musulmani d'Italia, che ha ragionato sull'aumento della popolazione musulmana da qui al 2050. E del traguardo di un partito politico islamico competitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it