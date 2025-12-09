Salvini contro l’invio di armi a Kiev | Non tolgo soldi alla sanità italiana per fare andare avanti una guerra che è persa
Matteo Salvini si oppone all'invio di armi a Kiev, sottolineando che non intende togliere fondi alla sanità italiana per sostenere una guerra che considera persa. Mentre Giorgia Meloni rassicura Zelensky sulla continuità dell'impegno italiano, il leader della Lega ribadisce la sua posizione contraria agli aiuti militari all'Ucraina.
“Io non tolgo soldi alla sanità italiana per fare andare avanti una guerra che è persa “. Mentre Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli assicura che “l’Italia continuerà a fare la sua parte ” per Kiev, il vicepremier Matteo Salvini va in tv e insiste sulla contrarietà della Lega ad altri aiuti militari per l’Ucraina. Tutto questo nonostante Meloni e l’altro vicepremier Tajani hanno assicurato nei scorsi giorni che entro la fine del mese arriverà in Consiglio dei ministri il decreto per la proroga per tutto il 2026 dell’autorizzazione all’invio di armi a Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
