Salvini contro islamizzazione in Italia la proposta | Stop a permessi per islamici finché non si impegnano a rispettare nostre leggi e tradizioni

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corpo del suo intervento Salvini sottolinea la necessità di un’azione immediata dopo quanto emerso sul crescente attivismo politico di alcuni esponenti musulmani vicini al centrosinistra. Il vicepremier ribadisce che, di fronte a questa evoluzione, serve una risposta netta e afferma che senza un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

