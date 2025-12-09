Salve o Vita! Slanci visioni e tormenti del giovane Carlo Michelstaedter

L'articolo presenta le date e le location della rappresentazione teatrale

" Salve o Vita! Slanci, visioni e tormenti del giovane Carlo Michelstaedter" va in scena a Gorizia il 10 dicembre, il 13 a Feletto Umberto e a Trieste il 15 dicembre. Lo spettacolo suggella la trilogia dedicata al giovane e talentuoso filosofo goriziano tra più profondi, profetici e trasgressivi dell'ambito mitteleuropeo. Dopo il debutto a Gorizia, città natale di Carlo, il 10 dicembre al Kulturni Center Lojze Bratuž (ore 20.00) seguiranno le repliche al Teatro Paolo Maurensig a Feletto Umberto il 13 dicembre (ore 20.

