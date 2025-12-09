Salute il report Esiti 2025 | migliora la qualità degli ospedali ma ancora tanti i divari tra Nord e Sud
Un generale miglioramento della qualità dell’assistenza ospedaliera, con una variabilità che non riguarda solo il divario Nord-Sud ma anche la differenza tra le eccellenze dei grandi centri urbani e la scarsità di strutture dei centri minori. E poi «un miglioramento incredibile degli esiti» per i tumori al seno ma non per altri come quello del retto. E’ quanto emerge dal Programma Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Martedì 9 dicembre, ore 10:00 Auditorium Cosimo Piccinno, Ministero della Salute Torna l’appuntamento annuale con il Programma Nazionale Esiti (PNE), un riferimento essenziale per la comunità scientifica e per tutti gli operatori del sistema sanitario na - facebook.com Vai su Facebook
