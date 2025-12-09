Milano, 9 dicembre 2025 – “Quanto successo al San Raffaele di Milano purtroppo è la conseguenza di un meccanismo a ribasso che non consente al nostro sistema sanitario di valorizzare e soprattutto di avvalersi della professionalità dei nostri infermieri”: a dirlo è il presidente dell’Ente di previdenza infermieristica Enpapi, Luigi Baldini. “Stipendi bassi ed esternalizzazione attraverso cooperative, non aiutano il sistema sanitario nazionale ma lo danneggiano. Pagando poco i nostri infermieri, paghiamo tutti di più: in termini economici e di rischi per la salute dei pazienti. Se per supplire alla drammatica carenza di infermieri causata, nel caso del San Raffaele, dal mancato adeguamento degli stipendi, l’ospedale avesse potuto avvalersi della collaborazione di infermieri a partita Iva, non si sarebbe arrivati a tutto questo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salute, Enpapi: “Il caso del San Raffaele si sarebbe potuto evitare con gli infermieri a partita Iva”