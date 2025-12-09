Salute Enpapi | Il caso del San Raffaele si sarebbe potuto evitare con gli infermieri a partita Iva
Milano, 9 dicembre 2025 – “Quanto successo al San Raffaele di Milano purtroppo è la conseguenza di un meccanismo a ribasso che non consente al nostro sistema sanitario di valorizzare e soprattutto di avvalersi della professionalità dei nostri infermieri”: a dirlo è il presidente dell’Ente di previdenza infermieristica Enpapi, Luigi Baldini. “Stipendi bassi ed esternalizzazione attraverso cooperative, non aiutano il sistema sanitario nazionale ma lo danneggiano. Pagando poco i nostri infermieri, paghiamo tutti di più: in termini economici e di rischi per la salute dei pazienti. Se per supplire alla drammatica carenza di infermieri causata, nel caso del San Raffaele, dal mancato adeguamento degli stipendi, l’ospedale avesse potuto avvalersi della collaborazione di infermieri a partita Iva, non si sarebbe arrivati a tutto questo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
NurseTimes. Kyle Dixon & Michael Stein · Stranger Things. Intervistata da Adnkronos Salute al Forum Risk Management di Arezzo, la presidente della Federazione ha parlato anche delle tre nuove lauree specialistiche per infermieri: “Siamo alle battute finali”. - facebook.com Vai su Facebook
Salute, Enpapi: “Il caso del San Raffaele si sarebbe potuto evitare con gli infermieri a partita Iva” - Luigi Baldini, presidente dell’Ente di previdenza infermieristica Enpapi, interviene sulla polemica in corso al San Raffaele, dopo l’episodio dell’infermiera scappata dopo il dosaggio sbagliato del fa ... Lo riporta ilgiorno.it
Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole firenzepost.it
Diretta gol Champions League LIVE: si parte con Kairat Olympiakos 0-1! Sblocca Gelson Martins calcionews24.com
La classifica dei migliori ospedali d'Italia: 5 sono in Lombardia ilgiornale.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Ginnastica artistica, la classe 2010 diventa grande: chi sono le nuove seniores dell’Italia? oasport.it
Sicilia, nuove regole per la nomina dei manager sanitari: nasce la commissione di selezione gazzettadelsud.it