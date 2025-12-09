Salto di qualità razzista Salis all’attacco degli accordi Ue sui Paesi sicuri
Dopo anni di immobilismo sull'immigrazione irregolare, che ha contribuito allo sfilacciamento del tessuto sociale in Europa, l'Unione europeo ha deciso di cambiare rotta anche su impulso dell'Italia. Da quando Giorgia Meloni è salita a Palazzo Chigi, ormai tre anni fa, il contrasto all'immigrazione clandestina è tornato al centro dell'agenda europea e ha trovato sempre più leader pronti a seguire il presidente del Consiglio italiano nel contrasto dei flussi irregolari. Il risultato è l'ultimo patto di immigrazione ma anche l'accordo sui Paesi sicuri, che rivede il concetto di Paesi terzi sicuri e introduce un elenco su scala europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Migranti Ue: salto di qualità razzista e autoritario nelle politiche sul diritto d'asilo. Una svolta profondamente negativa, che rivela tutta l'oscurità del tempo presente. Il diritto internazionale - e con esso i diritti degli individui e dei popoli - viene ridotto a carta str
"Salto di qualità razzista". Salis all'attacco degli accordi Ue sui Paesi sicuri - Il gruppo The Left ora intende fare "come già avvenuto negli Stati Uniti contro ICE, è tempo di costruire anche qui un fronte ampio e antirazzista di resistenza alle deportazioni"