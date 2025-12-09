Salto con gli sci Coppa del Mondo Klingenthal 2025 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di salto con gli sci torna a Klingenthal nel 2025, presso la Vogtland Arena. L’evento, atteso dagli appassionati, si svolgerà con un ricco programma di gare, orari dettagliati e diverse opzioni di visione in tv e streaming. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di questo emozionante sport.

A Klingenthal la Coppa del Mondo di salto con gli sci torna ancora una volta, a quasi vent’anni dall’inaugurazione della Vogtland Arena. Ormai dall’annata 2008-2009 compare regolarmente nel calendario legato alla Sfera di Cristallo. Tre uomini hanno realizzato qui il record del trampolino (ufficiale: altri discorsi si legano al 149.5 di Marius Lindvik nel 2018): Michael Uhrmann nel 2011, Andreas Wellinger nel 2022 e Gregor Deschwanden nel 2023. Tutti si sono fermati a 146.5 metri. Peraltro, è proprio nel 2023 che si è disputata qui l’ultima gara. E, ad oggi, la situazione è molto semplice: esiste ed è evidentissima un’autentica onda slovena, vista la presenza della famiglia Prevc e non solo sugli scudi. 🔗 Leggi su Oasport.it