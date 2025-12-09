Salone Nautico di Roma inaugurata la kermesse con molti visitatori e tante novità in esposizione 

Aumentano espositori e visitatori alla seconda edizione del Salone Nautico di Roma: focus su media e piccola nautica e sulle novità per il 2026. Roma 6 dicembre 2025 – “ Come organizzatori siamo soddisfatti d i questa seconda edizione del salone Nautico di Roma, sia per il riconoscimento di esposizione internazionale che abbiamo ricevuto dalla regione Lazio, sia per la presenza di espositori che sono in aumento rispetto allo scorso anno. L’afflusso di pubblico del primo giorno, dei nove in programma, ci lascia intuire che i visitatori sono interessati alla media e piccola nautica, ma soprattutto sono qui per vedere la produzione che i cantieri presentano per l’anno venturo “. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

