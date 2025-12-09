Salesi fine lavori a dicembre 2027 | il Pediatrico costerà 84 milioni nel 2019 erano 56
Il nuovo ospedale pediatrico Salesi di Ancona, i cui lavori sono previsti terminare a dicembre 2027, vedrà un investimento di 84 milioni di euro, rispetto ai 56 milioni del 2019. La realizzazione del nuovo struttura richiederà altri anni prima di poter accogliere i piccoli pazienti, segnando un importante passo nel miglioramento dei servizi pediatrici della regione.
ANCONA Ce ne vorrà ancora di tempo prima che un bambino possa nascere nel nuovo ospedale pediatrico Salesi di via Conca. Come messo nero su bianco nell?approvazione da parte della.
