Salasso dei voli per Palermo sotto Natale la Regione valuta un secondo Sicilia Express | Prezzi calmierati? Ci costerebbe 80 milioni all’anno
Che volare alle Maldive sia spesso più conveniente che atterrare a Palermo sotto Natale è un fatto ormai tristemente noto. Per questo la Regione Sicilia starebbe tentando in tutti i modi, forzando i tempi e mettendo sotto pressione le Ferrovie, di organizzare un secondo Sicilia Express, con altri 600 posti disponibili. Per far risparmiare a centinaia di siciliani di rientro per le festività il salasso di biglietti venduti a peso d’oro: +900% secondo il Codacons. L’addizionale comunale e il vuoto per coprire Palermo e Catania. La Regione sostiene di aver fatto e di star facendo tutto il possibile. 🔗 Leggi su Open.online
Torna il caro voli a Natale. Tornare al sud è un salasso
Quest'anno viaggiare a Natale sarà un salasso I prezzi dei voli dalle principali città italiane salgono alle stelle. Le cifre https://fanpa.ge/NH1Ls - facebook.com Vai su Facebook
Tornare in Calabria a Natale costa una fortuna: voli e treni alle stelle per chi rientra al Sud quotidianodelsud.it/calabria/crona… #quotidianodelsud #calabria #treni #frecciarossa #natale Vai su X
Salasso dei voli per Palermo sotto Natale, la Regione valuta un secondo Sicilia Express: «Prezzi calmierati? Ci costerebbe 80 milioni all’anno» - Che volare alle Maldive sia spesso più conveniente che atterrare a Palermo sotto Natale è un fatto ormai tristemente noto. Come scrive msn.com
