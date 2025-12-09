Salasso dei voli per Palermo sotto Natale la Regione valuta un secondo Sicilia Express | Prezzi calmierati? Ci costerebbe 80 milioni all’anno

Che volare alle Maldive sia spesso più conveniente che atterrare a Palermo sotto Natale è un fatto ormai tristemente noto. Per questo la Regione Sicilia starebbe tentando in tutti i modi, forzando i tempi e mettendo sotto pressione le Ferrovie, di organizzare un secondo Sicilia Express, con altri 600 posti disponibili. Per far risparmiare a centinaia di siciliani di rientro per le festività il salasso di biglietti venduti a peso d’oro: +900% secondo il Codacons. L’addizionale comunale e il vuoto per coprire Palermo e Catania. La Regione sostiene di aver fatto e di star facendo tutto il possibile. 🔗 Leggi su Open.online