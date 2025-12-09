Salari bassi un tema vero ma non da oggi

L'articolo esplora il tema dei salari bassi in Italia, evidenziando come questa problematica, pur essendo attuale, abbia radici più profonde rispetto alle recenti polemiche legate alle rilevazioni Istat. Analizza contesti storici e fattori strutturali, offrendo una prospettiva più ampia sulla questione del potere d’acquisto e delle condizioni economiche dei lavoratori.

La recente rilevazione Istat sul potere d’acquisto dei redditi ha riproposto polemiche e deduzioni come se il problema si riconducesse ai due anni trascorsi e quindi al presente governo. Il problema dei bassi salari è serio, viene da lontano e non basta dissertare sul recupero o meno della fiammata inflazionistica. Anche nei settori ove l’inflazione è stata assorbita dagli aumenti contrattuali del recente passato e dalle promesse per il prossimo futuro, come i metalmeccanici, il potere d’acquisto non è adeguato a sopportare i nuovi bisogni e (legittimi) desideri. Tutto parte con il patto Ciampi del 1993. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salari bassi, un tema vero ma non da oggi

