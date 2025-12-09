Negli ultimi giorni ad avere grande risonanza mediatica è stato il caso di Salah. Il calciatore egiziano, dopo la terza panchina di fila in un momento molto delicato per il Liverpool (visto il decimo posto in Premier League), è esploso ai microfoni dei media. Al termine della gara contro il Leeds, infatti, l’ex Roma ha dichiarato: “Sono molto deluso. Ho fatto così tanto per il club ed è come se mi avessero abbandonato. Per come la vedo io, sembra che vogliano scaricarmi, facendomi passare per il problema della squadra”. Parole pesanti alle quali ha risposto prontamente Slot: “Solo lui sa a chi si riferiva, io posso solo indovinare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Salah verso la rottura con il Liverpool? La Roma può sognare in grande