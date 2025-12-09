Salah escluso dai convocati di Slot per Inter Liverpool | l’egiziano intanto si allena in solitaria – FOTO

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Salah escluso dai convocati di Slot per Inter Liverpool: l’egiziano intanto si allena in solitaria e lo posta sui propri social – FOTO. Il “caso Salah” continua a tenere banco e scuote violentemente l’ambiente del Liverpool a poche ore dal fischio d’inizio della supersfida di Champions League contro l’Inter. Mentre i Reds si preparano a scendere in campo a San Siro per affrontare la Beneamata, il grande assente fa rumore. Mohamed Salah, l’attaccante egiziano e stella indiscussa della squadra, è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per la trasferta milanese. La decisione drastica, avallata dal tecnico olandese Arne Slot e dalla società, arriva come conseguenza diretta delle parole durissime pronunciate dal giocatore sabato scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com

salah escluso dai convocati di slot per inter liverpool l8217egiziano intanto si allena in solitaria 8211 foto

© Internews24.com - Salah escluso dai convocati di Slot per Inter Liverpool: l’egiziano intanto si allena in solitaria – FOTO

Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions

Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions League (Hawkins)

"Escluso dalla partita di Champions": la dura punizione a Salah

salah escluso convocati slotInter, approfittane: Salah rompe il silenzio sui social e fa il pieno di like, a Liverpool sono tutti contro Slot - Polveriera Liverpool: dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per il match con l'Inter, Salah si mostra Instagram. Lo riporta sport.virgilio.it