Salah escluso dai convocati di Slot per Inter Liverpool | l’egiziano intanto si allena in solitaria – FOTO
Inter News 24 Salah escluso dai convocati di Slot per Inter Liverpool: l’egiziano intanto si allena in solitaria e lo posta sui propri social – FOTO. Il “caso Salah” continua a tenere banco e scuote violentemente l’ambiente del Liverpool a poche ore dal fischio d’inizio della supersfida di Champions League contro l’Inter. Mentre i Reds si preparano a scendere in campo a San Siro per affrontare la Beneamata, il grande assente fa rumore. Mohamed Salah, l’attaccante egiziano e stella indiscussa della squadra, è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per la trasferta milanese. La decisione drastica, avallata dal tecnico olandese Arne Slot e dalla società, arriva come conseguenza diretta delle parole durissime pronunciate dal giocatore sabato scorso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions
Salah escluso dal Liverpool, non ci sarà a Milano in Champions League (Hawkins)
"Escluso dalla partita di Champions": la dura punizione a Salah
#Liverpool , caso #Salah : escluso contro l’ #Inter e futuro in discussione #europacalcio Vai su X
Terremoto Salah a Liverpool! L'egiziano si sfoga ("Mi hanno buttato sotto l'autobus") e viene escluso dai convocati per la sfida Champions contro l'Inter. Rottura totale e addio imminente: leggi le parole shock dell'attaccante! #Liverpool #Salah #InterLiver - facebook.com Vai su Facebook
Inter, approfittane: Salah rompe il silenzio sui social e fa il pieno di like, a Liverpool sono tutti contro Slot - Polveriera Liverpool: dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per il match con l'Inter, Salah si mostra Instagram. Lo riporta sport.virgilio.it
