Sabato, l’ennesima giornataccia. In vantaggio 2-0, vicino al 3-0, il Liverpool è riuscito a farsi rimontare 3-3 dal Leeds sedicesimo in classifica al settimo minuto di recupero con un gol di Ao Tanaka - due gol in carriera in Premier. Come si fa a non vincere dopo questo gol di Szoboszlai? Salah ha osservato lo spettacolo della panchina, tetro e pieno di livore. Poi è andato ai microfoni e si è lasciato andare, con l’aria di chi stava aspettando da tempo questo momento: «Qualcuno non mi vuole in questo club», ha detto incastrando punte velenose di risentimento in ogni parola. «Mi hanno buttato sotto l’autobus». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Salah contro il Liverpool