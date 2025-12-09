Salah contro il Liverpool

Ultimouomo.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, l’ennesima giornataccia. In vantaggio 2-0, vicino al 3-0, il Liverpool è riuscito a farsi rimontare 3-3 dal Leeds sedicesimo in classifica al settimo minuto di recupero con un gol di Ao Tanaka - due gol in carriera in Premier. Come si fa a non vincere dopo questo gol di Szoboszlai? Salah ha osservato lo spettacolo della panchina, tetro e pieno di livore. Poi è andato ai microfoni e si è lasciato andare, con l’aria di chi stava aspettando da tempo questo momento: «Qualcuno non mi vuole in questo club», ha detto incastrando punte velenose di risentimento in ogni parola. «Mi hanno buttato sotto l’autobus». 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

salah contro il liverpool

© Ultimouomo.com - Salah contro il Liverpool

Salah è un problema per il Liverpool, gli allenatori avversari non lo temono più (Daily Mail)

Rooney mette in discussione l’etica del lavoro di Salah dopo la perdita di terza consegna del Liverpool

Liverpool, Salah e van Dijk dopo i mega-rinnovi sono irriconoscibili. Anche la Premier strapaga i vecchietti (Telegraph)

salah contro liverpoolCosa ha combinato Salah nel Liverpool per finire emarginato da allenatore e compagni di squadra - Dopo l’esclusione contro il Leeds, il calciatore egiziano ha puntato il dito contro club e allenatore ma Carragher non ... Secondo fanpage.it