Momo Salah è al centro di una tempesta che il Liverpool non può più ignorare. La tensione tra l’attaccante egiziano e Arne Slot non è più un semplice malumore da spogliatoio, è un caso che sta ridisegnando gli equilibri interni del club e che rischia di segnare l’inizio di un nuovo ciclo, forse senza uno . Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia…