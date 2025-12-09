Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia…
Momo Salah è al centro di una tempesta che il Liverpool non può più ignorare. La tensione tra l’attaccante egiziano e Arne Slot non è più un semplice malumore da spogliatoio, è un caso che sta ridisegnando gli equilibri interni del club e che rischia di segnare l’inizio di un nuovo ciclo, forse senza uno . Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Mentre il Liverpool è a Milano per la partita contro l’Inter, Momo Salah si allena da solo in palestra nel centro sportivo dei Reds. Una situazione difficilmente pronosticabile ad inizio stagione. - facebook.com Vai su Facebook
Arne Slot potrebbe decidere di non convocare Momo Salah per la trasferta di Champions League contro l'Inter dopo le sue parole al termine della sfida con il Leeds. Nel frattempo, anche il capitano del Liverpool si è espresso sulla vicenda (1/5) Vai su X
Liverpool, senti Salah: "Vogliono scaricarmi facendomi passare per il problema. Con Slot nessun rapporto" - L'attaccante dei Reds dopo la terza panchina di fila: "Questa situazione per me non è accettabile, mi sento sotto a un bus". Segnala msn.com
