Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia…

Lidentita.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momo Salah è al centro di una tempesta che il Liverpool non può più ignorare. La tensione tra l’attaccante egiziano e Arne Slot non è più un semplice malumore da spogliatoio, è un caso che sta ridisegnando gli equilibri interni del club e che rischia di segnare l’inizio di un nuovo ciclo, forse senza uno . Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia8230

© Lidentita.it - Salah capitato anche a voi di avere un problema in famiglia…

salah capitato avere problemaLiverpool, senti Salah: "Vogliono scaricarmi facendomi passare per il problema. Con Slot nessun rapporto" - L'attaccante dei Reds dopo la terza panchina di fila: "Questa situazione per me non è accettabile, mi sento sotto a un bus". Segnala msn.com