Saelemaekers subisce un fallo e fa una sceneggiata | la sua reazione è spropositata e grottesca

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saelemaekers brilla con un assist nel rocambolesco 3-2 del Milan sul Torino ma fa discutere per una reazione giudicata eccessiva dopo un fallo. L’episodio e la sceneggiata al 56’ sono diventate virali in pochi istanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

saelemaekers subisce fallo faTorino-Milan, caos sul gol di Pulisic: il litigio sulla panchina granata. Saelemaekers, che sceneggiata: il web lo massacra - Milan, confusione nel cambio tra Tameze e Masina e Pulisic segna con i granata in 10: caos in panchina. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Saelemaekers Subisce Fallo Fa