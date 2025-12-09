Saelemaekers subisce un fallo e fa una sceneggiata | la sua reazione è spropositata e grottesca
Saelemaekers brilla con un assist nel rocambolesco 3-2 del Milan sul Torino ma fa discutere per una reazione giudicata eccessiva dopo un fallo. L’episodio e la sceneggiata al 56’ sono diventate virali in pochi istanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
