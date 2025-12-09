Sacchi | Milan ecco perché lo scudetto è possibile C' è un particolare

L'ex tecnico Sacchi analizza le possibilità del Milan di conquistare lo scudetto, evidenziando un particolare che potrebbe fare la differenza. Secondo lui, il progetto tattico di Allegri e la gestione della rosa pongono i rossoneri in una posizione favorevole, con vantaggi fisici e mentali rispetto a Napoli e Inter, rendendo questa stagione una sfida interessante.

L'ex tecnico: "Allegri ha dato alla squadra un progetto da seguire, quello fa la differenza. I rossoneri arriveranno a primavera più freschi di Napoli e Inter. E se il mercato porterà un attaccante.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Milan, ecco perché lo scudetto è possibile. C'è un particolare..."

Argomenti simili trattati di recente

Mario Bortolazzi nel Parma di Sacchi, tecnico che poi seguì a Milano. - facebook.com Vai su Facebook

Sacchi: 'Milan da scudetto. Ancelotti? DeLa ha preso il migliore. CR7 non può vincere da solo. Su Inter e Nazionale...' - L'ex allenatore rossonero ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: "La Juve non è favorita, è strafavorita. Da calciomercato.com