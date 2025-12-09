Sacchi | Milan da Scudetto Ma con una postilla | Un attaccante serve come il pane

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato Torino-Milan 2-3 - 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sacchi milan da scudetto ma con una postilla un attaccante serve come il pane

© Pianetamilan.it - Sacchi: “Milan da Scudetto”. Ma con una postilla: “Un attaccante serve come il pane”

Sacchi: "Napoli, allungo di forza. Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose"

Sacchi si interroga: “Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?”

Sacchi: “Milan? Va osservato contro squadre di alto livello”. Poi, un interrogativo

sacchi milan scudetto postillaSacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…” - Della vittoria del Milan e della lotta scudetto in Serie A ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi ... Riporta msn.com