Sacchi | Milan da Scudetto Ma con una postilla | Un attaccante serve come il pane
Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha commentato Torino-Milan 2-3 - 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Sacchi: "Napoli, allungo di forza. Dalla sfida in casa del Milan capiremo tante cose"
Sacchi si interroga: “Riuscirà il Milan di Modric e Rabiot a tenere testa al Napoli?”
Sacchi: “Milan? Va osservato contro squadre di alto livello”. Poi, un interrogativo
#Milan, senti #Sacchi a La Gazzetta dello Sport: " #Scudetto possibile con #Allegri, ma serve un attaccante sul #calciomercato di gennaio e c'è molto da lavorare sul gioco" calciomercato.com/liste/milan-se… Vai su X
Mario Bortolazzi nel Parma di Sacchi, tecnico che poi seguì a Milano. - facebook.com Vai su Facebook
Sacchi: “Scudetto? Milan da tenere in considerazione. Inter e Napoli più attrezzate, ma…” - Della vittoria del Milan e della lotta scudetto in Serie A ha parlato, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex ct Arrigo Sacchi ... Riporta msn.com
