Inter News 24 L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini, ha speso parole al miele nei confronti dell’attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, l’ex dirigente dell’Inter Walter Sabatini ha esaltato il lavoro di Cristian Chivu. Sabatini ha definito il tecnico nerazzurro un personaggio da preservare per la sua professionalità disincantata e la grande capacità di analisi. Secondo l’esperto direttore sportivo, l’allenatore rumeno ha attuato una “rivoluzione gentile” alla guida della Beneamata: invece di stravolgere l’ambiente, ha trasferito le sue idee con umiltà, rendendo la squadra concreta e partecipativa, gestendo al meglio anche i momenti difficili in una piazza esigente come Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile»