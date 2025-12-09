Sabatini loda Chivu | Personaggio da preservare all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini, ha speso parole al miele nei confronti dell’attuale tecnico nerazzurro Cristian Chivu. Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, l’ex dirigente dell’Inter Walter Sabatini ha esaltato il lavoro di Cristian Chivu. Sabatini ha definito il tecnico nerazzurro un personaggio da preservare per la sua professionalità disincantata e la grande capacità di analisi. Secondo l’esperto direttore sportivo, l’allenatore rumeno ha attuato una “rivoluzione gentile” alla guida della Beneamata: invece di stravolgere l’ambiente, ha trasferito le sue idee con umiltà, rendendo la squadra concreta e partecipativa, gestendo al meglio anche i momenti difficili in una piazza esigente come Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

sabatini loda chivu personaggio da preservare all8217inter ha fatto una rivoluzione gentile

© Internews24.com - Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile»

sabatini loda chivu personaggioSabatini: “Chivu personaggio da preservare. È forte, con una capacità enorme. L’Inter è…” - Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Walter Sabatini ha elogiato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ... msn.com scrive