Rutelli ad Atreju | Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva… – Video

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un dibattito ad Atreju, Francesco Rutelli ha risposto a una domanda sul suo coinvolgimento nell’attuale centrosinistra, ironizzando sulla richiesta di una domanda successiva. L’intervento si è svolto nel contesto di un confronto con Hoara Borselli e Gianfranco Fini, offrendo uno sguardo sulle riflessioni e le posizioni dell’ex politico.

“Se mi riconosco nellattuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva. “. Così ha risposto Francesco Rutelli, ospite ad Atreju, a Hoara Borselli nel corso del dibattito con Gianfranco Fini. “Hai fatto la felicità dei colleghi giornalisti” ha commentato sorridendo Fini. Rutelli, dopo la battuta, ha raccontato al pubblico la simbologia dell’arcangelo che non sguaina la spada, come si è portati a credere, ma la rinfodera dopo la fine della peste: “E così si può tornare a un periodo di pace”. L'articolo Rutelli ad Atreju: “Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

