Russia Putin concede cittadinanza a due italiani

Vladimir Putin ha concesso la cittadinanza russa a due cittadini italiani, secondo quanto riportato dall'agenzia Tass. La decisione segna un episodio particolare nelle relazioni tra i due paesi, suscitando interesse e attenzione sui possibili motivi e implicazioni di questa scelta.

(Adnkronos) – Vladimir Putin concede la cittadinanza russa a due italiani e la notizia viene evidenziata dall'agenzia Tass. Il presidente russo, si legge nell'aggiornamento che la Tass diffonde anche su Telegram, "ha concesso la cittadinanza russa all'attivista italiano Ennio Bordato, presidente dell'associazione benefica 'Aiutateci a salvare i bambini' Ennio Bordato". L'agenzia nello stesso messaggio aggiunge .

