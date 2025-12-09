Russia | Merz in Armenia ' Mosca non interferisca in elezioni'
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito riguardo a possibili interferenze russe nelle elezioni parlamentari armene del prossimo anno, sottolineando che Mosca potrebbe tentare di ostacolare il rafforzamento dei legami tra l'Armenia e l'Unione Europea.
Mosca, 9 dic. (AdnkronosAfp) - il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha messo in guardia da una possibile ingerenza russa nelle elezioni parlamentari armene del prossimo anno, affermando che Mosca sta cercando di impedire legami più stretti tra la nazione caucasica e la Ue. "È diventata una triste normalità che le elezioni vengano attaccate dai nemici della democrazia",??ha affermato Merz in una conferenza stampa a Berlino insieme al suo omologo armeno Nikol Pashinyan, accusando la Russia di "cercare di spaventare gli elettori in Armenia" e di "diffondere falsità sugli obiettivi e i valori dell'Unione Europea" attraverso "disinformazione e sabotaggio". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Merz: l’Europa “non è più in pace” con la Russia
Russia, Merz soffia sul fuoco: "Guerra ibrida contro l'Ue, Putin nemico dell'ordine politico", Orban dissente: "Kiev spinge ai sforzi bellici"
Russia, Merz soffia sul fuoco: "Guerra ibrida contro l'Ue, Putin nemico dell'ordine politico", Orban dissente: "Kiev spinge agli sforzi bellici"
La bistrattata Europa - che il 24-2-2022 reagì compatta all'invasione russa - tiene. Non subisce le indicazioni di Trump, distruttive per l'Ue, sulla Russia di Putin, né le bugie di Vladimir. Finché reggono Macron, Merz, Starmer e Sanchez l'Ucraina potrà difenders Vai su X
Ucraina, Zelensky vuole la pace: “Sentiti i mediatori Usa”. Domani vede Starmer, Macron e Merz (Adnkronos) - Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che si affida alla mediazion - facebook.com Vai su Facebook
