Russia attacco con droni in Ciuvasia | l' esplosione ripresa in un video
Un attacco con droni condotto in Russia ha danneggiato edifici residenziali e ferito 14 persone in Ciuvasia, una regione a 900 chilometri (circa 560 miglia) a nord-est del confine con l’Ucraina, ha fatto sapere il governatore locale Oleg Nikolayev. Ci sono state anche segnalazioni non confermate da parte dei residenti della città di Cheboksary secondo cui due persone sarebbero rimaste uccise. Un video ottenuto dal media indipendente russo Astra mostra alcune persone distese a terra dopo l’esplosione di un drone vicino a una fermata dell’autobus davanti a un condominio. Astra ha anche verificato che gli edifici attaccati si trovavano accanto a una struttura militare che produce antenne per i droni russi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
