Critiche di Russell Crowe a “Gladiator II”: un intervento diretto sulla nuova produzione. Recentemente, l’attore premio Oscar Russell Crowe ha espresso il suo punto di vista negativo nei confronti di “Gladiator II”. In un’intervista rilasciata durante la partecipazione a un podcast, ha commentato con chiarezza le principali criticità del film, sottolineando come il progetto non abbia colto le caratteristiche che hanno reso il primo capitolo un grande successo. Le dichiarazioni di Crowe sul sequel. Focus sulla mancanza di comprensione dell’essenza del primo film. Secondo Russell Crowe, “la recente produzione si discosta troppo dall’anima originale”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Russell crowe critica gladiator ii: manca il cuore morale del film originale