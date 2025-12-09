Ruscica risponde a Cacciari e propone l’IRC obbligatorio con due ore nella secondaria | gli insegnanti di religione hanno già le competenze per insegnare la Bibbia

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il filosofo Massimo Cacciari è intervenuto durante la trasmissione Rebus su Rai 3 per denunciare le lacune nell'insegnamento della Bibbia nelle scuole. Il dibattito con la scrittrice Viola Ardone ha suscitato una riflessione da parte di Orazio Ruscica, segretario generale dello Snadir, il sindacato degli insegnanti di religione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica