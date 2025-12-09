Runner violentata arresto convalidato per il 26enne Il ministro Salvini | Avanti con la proposta della castrazione chimica

Cesenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Nessuna tolleranza, nessuno sconto di pena. E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commette reati sessuali”. La violenza subita dalla 50enne uscita per fare jogging a San Mauro Pascoli ha scosso non solo il mondo della politica locale, ma anche a livello nazionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

runner violentata arresto convalidatoViolenza sessuale a San Mauro Pascoli, convalidato l'arresto del 26enne: «L'agguato alla runner, l'identikit e la ferita alla mano che lo ha incastrato» - shtml" title="San Mauro Pascoli, vio ... Scrive corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Runner Violentata Arresto Convalidato