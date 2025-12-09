Runner violentata arresto convalidato per il 26enne Il ministro Salvini | Avanti con la proposta della castrazione chimica
"Nessuna tolleranza, nessuno sconto di pena. E avanti con la proposta della Lega per la castrazione chimica per chi commette reati sessuali". La violenza subita dalla 50enne uscita per fare jogging a San Mauro Pascoli ha scosso non solo il mondo della politica locale, ma anche a livello nazionale.
