Rugani è tornato Spalletti lo recupera per Juve Pafos | il difensore reagisce così sui social dopo la bella notizia – FOTO

Rugani torna a disposizione della Juventus dopo l’infortunio, grazie anche al recupero di Spalletti. Il difensore ha condiviso sui social la sua gioia per questa importante riabilitazione, che lo rende pronto a scendere in campo contro il Pafos. Un rientro che rappresenta un passo fondamentale nel percorso di reintegrazione del giocatore nel gruppo bianconero.

Rugani, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il rientro in gruppo dall'infortunio e la disponibilità per il Pafos. L'emergenza difensiva della Juventus, che ha costretto Luciano Spalletti a veri e propri equilibrismi tattici nelle ultime settimane, sta finalmente rientrando. Alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro i ciprioti del Pafos (in programma domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21:00), dalla Continassa arriva la conferma definitiva: Daniele Rugani è recuperato e sarà a disposizione. Allenamento in gruppo: fine dello stop. La notizia è maturata durante la seduta di rifinitura andata in scena questa mattina al JTC.