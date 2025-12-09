Rugani è tornato Spalletti lo recupera per Juve Pafos | il difensore reagisce così sui social dopo la bella notizia – FOTO
Rugani torna a disposizione della Juventus dopo l’infortunio, grazie anche al recupero di Spalletti. Il difensore ha condiviso sui social la sua gioia per questa importante riabilitazione, che lo rende pronto a scendere in campo contro il Pafos. Un rientro che rappresenta un passo fondamentale nel percorso di reintegrazione del giocatore nel gruppo bianconero.
Rugani, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo il rientro in gruppo dall’infortunio e la disponibilità per il Pafos. L’emergenza difensiva della Juventus, che ha costretto Luciano Spalletti a veri e propri equilibrismi tattici nelle ultime settimane, sta finalmente rientrando. Alla vigilia della fondamentale sfida di Champions League contro i ciprioti del Pafos (in programma domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 21:00), dalla Continassa arriva la conferma definitiva: Daniele Rugani è recuperato e sarà a disposizione. Allenamento in gruppo: fine dello stop. La notizia è maturata durante la seduta di rifinitura andata in scena questa mattina al JTC. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
GRANDE NOTIZIA Finalmente Edon partirà dal primo minuto come chiedo da tempo, anche se non è ancora al 100% Una bella novità che attendevo da tempo, unita ai ritorni tra i convocati di Rugani e Gleison soprattutto Domani contro il Pafos spero possa e Vai su X
Le novità su Bremer e Rugani e la possibilità della difesa a 4 con questi due recuperi ? #Juventus #ConferenzaStampa #Bremer #Rugani #Spalletti - facebook.com Vai su Facebook
Juve, un passo avanti e uno indietro: Spalletti ne perde un altro in difesa - Con un comunicato ufficiale la Vecchia Signora ha annunciato che Daniele Rugani ha subito un infortunio di natura muscolare. Secondo tuttosport.com
