Ruba una bici da 17 mila euro ma il negoziante lo insegue e la recupera

Udinetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È bastato un attimo: un cliente che distrae il commesso, una bici di alto valore afferrata e trascinata fuori dal negozio, poi la corsa verso un furgone pronto per la fuga. Così, in ottobre, un pluripregiudicato avrebbe tentato di portare via una bicicletta da 17mila euro da un negozio della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

