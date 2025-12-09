Ruba una bici da 17 mila euro ma il negoziante lo insegue e la recupera
È bastato un attimo: un cliente che distrae il commesso, una bici di alto valore afferrata e trascinata fuori dal negozio, poi la corsa verso un furgone pronto per la fuga. Così, in ottobre, un pluripregiudicato avrebbe tentato di portare via una bicicletta da 17mila euro da un negozio della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Leggi 'Minaccia un ragazzo col coltello e gli ruba la bici: 42enne in manette al Centro Direzionale' su Cronachedi.it - facebook.com Vai su Facebook