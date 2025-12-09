Ruba i regali di Natale al corriere poi scoppia la rissa

Trentotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di venerdì 5 dicembre nel quartiere Bolghera di Trento dove un corriere è stato derubato di diversi regali di Natale destinati ai cittadini e ai negozi di Trento. Dopo il furto è scoppiata pure una rissa.Il fattoL’allarme è scattato attorno alle 14.30. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

