Ruba i regali di Natale al corriere, poi scoppia la rissa

Nel quartiere Bolghera di Trento, venerdì 5 dicembre, si è verificato un episodio di tensione quando un corriere è stato derubato di numerosi regali di Natale destinati a cittadini e negozi. La scena è sfociata in una rissa, creando scompiglio nel primo pomeriggio e suscitando preoccupazione nella comunità locale.

Momenti di tensione nel primo pomeriggio di venerdì 5 dicembre nel quartiere Bolghera di Trento dove un corriere è stato derubato di diversi regali di Natale destinati ai cittadini e ai negozi di Trento. Dopo il furto è scoppiata pure una rissa.Il fattoL'allarme è scattato attorno alle 14.30.

Ruba i regali di Natale, ma il corriere lo insegue e scoppia una rissa - Furto di pacchi natalizi a Trento, scoppia una rissa: arrestato il responsabile, condannato a un anno e sei mesi. Secondo nordest24.it