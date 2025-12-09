Ruba i regali di Natale al corriere poi scoppia la rissa
Nel quartiere Bolghera di Trento, venerdì 5 dicembre, si è verificato un episodio di tensione quando un corriere è stato derubato di numerosi regali di Natale destinati a cittadini e negozi. La scena è sfociata in una rissa, creando scompiglio nel primo pomeriggio e suscitando preoccupazione nella comunità locale.
Momenti di tensione nel primo pomeriggio di venerdì 5 dicembre nel quartiere Bolghera di Trento dove un corriere è stato derubato di diversi regali di Natale destinati ai cittadini e ai negozi di Trento. Dopo il furto è scoppiata pure una rissa.Il fattoL'allarme è scattato attorno alle 14.30.
