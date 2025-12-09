Rsf sono 67 i giornalisti deceduti nel 2025 | Non muoiono vengono uccisi
L'IDF (Forze di Difesa di Israele) è considerata responsabile della morte di 29 giornalisti nella sola Striscia di Gaza. Questo dato, che rappresenta il 43% del totale, porta RSF a identificare le forze israeliane come la principale minaccia per i giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Torna a crescere il numero dei giornalisti uccisi nel 2025, cronisti che hanno perso la vita per raccontare scenari e crisi che altrimenti avremmo conosciuto solo parzialmente. Un atto di verità per il quale hanno pagato il prezzo più alto: sono 67 i giornalisti ucci - facebook.com Vai su Facebook
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025: lo rende noto Reporter senza frontiere (Rsf). Dei 67 professionisti dei media uccisi nell'ultimo anno, quasi la metà (43 per cento) è stata uccisa a Gaza dalle forze armate i Vai su X
Rsf, nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza - Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Riporta ansa.it
