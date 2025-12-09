Rsf sono 67 i giornalisti deceduti nel 2025 | Non muoiono vengono uccisi

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'IDF (Forze di Difesa di Israele) è considerata responsabile della morte di 29 giornalisti nella sola Striscia di Gaza. Questo dato, che rappresenta il 43% del totale, porta RSF a identificare le forze israeliane come la principale minaccia per i giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rsf sono 67 i giornalisti deceduti nel 2025 non muoiono vengono uccisi

© Ildifforme.it - Rsf, sono 67 i giornalisti deceduti nel 2025: “Non muoiono, vengono uccisi”

Alessandro Siani ricorda Giancarlo: «Mi sono ispirato a lui». Il direttore Napoletano: «Giornalisti come lui sono un faro»

Il cardinal Zuppi entra a gamba tesa: “Alcuni giornalisti dicono che a Gaza si sta bene? Sono dei venduti”

Giornalisti, attivisti, studenti e politici: chi sono gli italiani fermati con la Flotilla

rsf sono 67 giornalistiRsf, nel 2025 uccisi 67 giornalisti, quasi metà a Gaza - Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane". Riporta ansa.it