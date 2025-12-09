Rsf | Nell' ultimo anno 67 giornalisti uccisi quasi la metà a Gaza
Nel corso dell'ultimo anno, 67 giornalisti hanno perso la vita mentre esercitavano la professione o in relazione ad essa, secondo quanto riferito da RSF. Quasi la metà delle vittime si registra a Gaza, dove i giornalisti sono stati colpiti dal fuoco delle forze armate israeliane, evidenziando le gravi minacce alla libertà di stampa in zone di conflitto.
Parigi, 9 dic. (AdnkronosAfp) - Sono 67 i giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro o in relazione a esso in tutto il mondo nell'ultimo anno, quasi la metà dei quali nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze armate israeliane". Ad annunciarlo è Reporter senza Frontiere (Rsf). "Il numero di giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è ripartito al rialzo, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari o non regolamentate e della criminalità organizzata", lamenta l'organizzazione per la libertà di stampa, che afferma che "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Nell'ultimo caso inquietante legato al comportamento della tecnologia, il chatbot di OpenAI ha incoraggiato un 31enne a continuare a molestare le sue vittime - facebook.com Vai su Facebook
Comunicare o non comunicare la sostenibilità? Nell’ultimo incontro 2025 della ESG Community voluta da CDP, ospitato nella nostra sede milanese, abbiamo provato a rispondere a questa domanda partendo dai dati dell’indagine “Road to ECHI 2026. Comu Vai su X
Rsf: "Nell'ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza" - Sono 67 i giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro o in relazione a esso in tutto il mondo nell'ultimo ... iltempo.it scrive