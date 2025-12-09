Rsf | nel 2025 uccisi 67 giornalisti quasi la metà a Gaza
Sono 67 i giornalisti uccisi nel mondo in un anno, di cui quasi la metà nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze israeliane». Lo rende noto Reporter senza frontiere nel suo bilancio annuale pubblicato oggi. «Il numero dei giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è tornato a crescere, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari e non e della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
