Rovigo manager denuncia irregolarità negli appalti sanitari | viene licenziata e portata via dalla polizia
Antonietta Perrone, dirigente dell’Ulss 5 Polesana, è stata licenziata per ragioni disciplinari con tanto di intervento della polizia: in precedenza aveva denunciato presunte irregolarità negli appalti pubblici in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manager licenziata dall'Usl di Rovigo, dalle sue denunce inchiesta sugli appalti dell’ospedale Vai su X
