Rovigo manager denuncia irregolarità negli appalti sanitari | viene licenziata e portata via dalla polizia

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonietta Perrone, dirigente dell’Ulss 5 Polesana, è stata licenziata per ragioni disciplinari con tanto di intervento della polizia: in precedenza aveva denunciato presunte irregolarità negli appalti pubblici in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

rovigo manager denuncia irregolarit224Rovigo, manager denuncia irregolarità negli appalti sanitari: viene licenziata e portata via dalla polizia - Antonietta Perrone, dirigente dell’Ulss 5 Polesana, è stata licenziata per ragioni disciplinari con tanto di intervento della polizia: in precedenza ... Lo riporta fanpage.it