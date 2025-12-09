Rossella Erra | Nancy Brilli condivide gli insulti contro di me ho fatto bene a dare il tesoretto a Coriandoli
Rossella Erra e la frecciata prima di Ballando: “C’è chi dimentica che siamo la Rai e parla a vanvera per distruggere”
Rossella Erra: "Il pubblico è il cuore di Ballando. E i tesoretti non sono mai a caso"
“Ballando con le Stelle 2025”, intervista a Rossella Erra: “Il mio cuore è per Paolo Pelli ma tifo anche per Barbara D’Urso. Nessun mistero su Pernice e Delogu, Milly azzecca sempre le accoppiate”
Milly che trascina via dalla pista Rossella Erra per non rendere iniqua la gara #BallandoConLeStelle Vai su X
