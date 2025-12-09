Roscigno Vecchia grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900

A Roscigno Vecchia, le festività natalizie sono iniziate con il coinvolgente Presepe vivente del ‘900, attirando numerosi visitatori. L’evento ha valorizzato il fascino senza tempo del borgo abbandonato, offrendo un’esperienza suggestiva e partecipata nel cuore degli Alburni.

Le festività natalizie si sono aperte a Roscigno nel modo più classico e più coinvolgente possibile: con il "Presepe vivente del '900", evento che ha saputo richiamare nel piccolo paese degli Alburni decine di visitatori che si sono lasciati avvolgere dal fascino senza tempo del borgo abbandonato di Roscigno Vecchia

L'edizione 2025 del Presepe Vivente di Roscigno Vecchia si è chiusa lasciando nel borgo un'emozione condivisa, capace di trasformare una semplice rap

