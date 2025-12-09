Rosanna Lambertucci | Mia figlia non si è mai fatta aiutare ha preferito farsi schiavizzare da Sandro Mayer

A 80 anni compiuti il 30 novembre scorso Rosanna Lambertucci resta uno dei volti televisivi che meglio rappresentano il simbolo della salute e del benessere, fisico e psichico. "Non ho mai fatto un lifting in vita mia, ho paura delle operazioni. Mi sono solo concessa qualche punturina qua e là e. 🔗 Leggi su Today.it