Rosanna Lambertucci | Mia figlia non si è mai fatta aiutare ha preferito farsi schiavizzare da Sandro Mayer
A 80 anni compiuti il 30 novembre scorso Rosanna Lambertucci resta uno dei volti televisivi che meglio rappresentano il simbolo della salute e del benessere, fisico e psichico. "Non ho mai fatto un lifting in vita mia, ho paura delle operazioni. Mi sono solo concessa qualche punturina qua e là e. 🔗 Leggi su Today.it
Lutto grave per Rosanna Lambertucci: “Sarà difficile superarlo”
Lutto profondo per Rosanna Lambertucci
“Addio, non riuscirò a superarlo”. Lutto atroce per Rosanna Lambertucci: “Ieri sera abbiamo parlato, poi…”
Appuntamento con la rubrica “La salute vien mangiando", Rosanna Lambertucci ha parlato dell’importanza di scegliere frutta e verdura di stagione per l’alimentazione. #benessere - facebook.com Vai su Facebook
Serata bella per il compleanno di Rosanna Lambertucci! Auguri a lei buon compleanno e grazie per le belle emozioni felice di avere riabbracciato amici come Rosario Sorrentino e sua moglie e la bella e brava @MonicaSetta Vai su X
Rosanna Lambertucci pada usia 80: Refleksi dan Penilaian Kerjaya Luar Biasa - Un percorso professionale e umano di Rosanna Lambertucci: tra successi e passioni. Scrive notizie.it
Benfica, Mourinho: “Assenze Napoli? Non avere De Bruyne ma avere McTominay è lo stesso!” parlami.eu
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it