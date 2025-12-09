Ronde a Torpignattara Forza Nuova ci riprova e lancia un nuovo appuntamento
Forza Nuova ci riprova. Dopo il divieto da parte della Questura al presidio di sabato 6 al parco Sangalli, che ha lasciato il campo libero per il presidio degli antifascisti, il movimento di estrema destra ci riprova. Nuovo appuntamento, stessa location: sabato 13 dicembre alle 18 al parco. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Torpignattara, ronde di Forza Nuova al parco Sangalli. Il Comune: "Roma resta antifascista"
Dopo aver strumentalizzato lo stupro di una ragazza a Tor Tre Teste, Forza Nuova annuncia ronde a Torpignattara
Ronde a Torpignattara, sale la tensione. Il municipio: "Atto che offende la nostra comunità"
“Torpignattara è antifascista”, alle ronde di Forza Nuova il quartiere risponde con musica e balli ift.tt/I8mjcJg Vai su X
Il questore di Roma ha disposto il divieto assoluto alla manifestazione di Forza Nuova prevista a Torpignattara. La decisione arriva dopo le proteste dei residenti contro le cosiddette “ronde per la sicurezza” e in seguito alla convocazione di un presidio antifasc - facebook.com Vai su Facebook
Forza Nuova bloccata a Roma dalla Questura, vietate le ronde nel parco Giordano Sangalli a Torpignattara - La questura di Roma ha bloccato la richiesta di autorizzazione a una manifestazione di Forza Nuova: niente ronda a Torpignattara ... Secondo virgilio.it
