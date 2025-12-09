Ronde a Torpignattara Forza Nuova ci riprova e lancia un nuovo appuntamento

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Nuova ci riprova. Dopo il divieto da parte della Questura al presidio di sabato 6 al parco Sangalli, che ha lasciato il campo libero per il presidio degli antifascisti, il movimento di estrema destra ci riprova. Nuovo appuntamento, stessa location: sabato 13 dicembre alle 18 al parco. 🔗 Leggi su Romatoday.it

