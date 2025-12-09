Roma Zirkzee resta in cima alla lista dei desideri | le richieste del Manchester United

La Roma continua a cercare soluzioni per risolvere la sua evidente mancanza di peso offensivo e il profilo che convince più di tutti è quello di Joshua Zirkzee. L’olandese è la priorità indicata da Gian Piero Gasperini, rassicurato nelle scorse settimane da Massara e Ranieri sulla volontà del club di intervenire con decisione nel mercato di gennaio. Tra i vari nomi monitorati, l’ex Bologna è quello che oggi sembra avere le credenziali migliori per approdare nella Capitale. Secondo Il Messaggero, negli ultimi giorni sono ripresi i dialoghi con il Manchester United. Zirkzee ha trovato un po’ di spazio complici gli infortuni nel reparto offensivo, ma il suo minutaggio è destinato a calare quando Sesko tornerà a disposizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

